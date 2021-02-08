По руслу горной реки сошёл ледник. В Индии 14 человек погибли, 170 пропали без вести

В списках погибших уже как минимум 14 человек, еще 170 числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла в высокогорных районах в штате Уттаракханд.

Ледовые массы сошли по руслу горной реки в Гималаях, сметая все на своем пути. Снесена строящаяся ГЭС, что вызвало наводнение. Власти эвакуировали часть людей, живущих ниже по течению реки. Кроме того, оказалась разрушена строящаяся плотина электростанции.

Информации о десятках человек, работавших на строительстве, а также о тех, кто был занят на автодорожных и железнодорожных проектах в данном районе, до сих пор нет. В настоящее время продолжается спасательная операция, к которой привлечены военные.