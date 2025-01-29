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По меньшей мере 18 человек погибли в авиакатастрофе в Южном Судане

29 января 2025 12:35
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В Южном Судане потерпел крушение пассажирский самолет, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию Miraya.
 

По меньшей мере 18 человек погибли в авиакатастрофе в Южном Судане-1

Фото: Pinterest

Падение борта произошло во время вылета вблизи нефтяного месторождения Юнити. Всего в самолете находились 21 пассажир, а также члены экипажа.

По сведениям местной радиостанции Eye Radio, 19 человек скончались. Предположительно, на борту находились инженеры, работавшие на нефтяном месторождении.

# Авиакатастрофа

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