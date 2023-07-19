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По материковой части Китая пронёсся тайфун – эвакуированы 230 тысяч человек

19 июля 2023 06:28
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Новости Китая. Тайфун «Талим» пронесся по материковой части Китая. Штормовые волны обрушились на побережье, а сильный ветер и дождь привели к отмене сотен авиа- и железнодорожных рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По материковой части Китая пронёсся тайфун – эвакуированы 230 тысяч человек-1

В провинции Гуандун закрыт международный аэропорт. В регионе приостановлено движение транспорта, закрыты школы, другие общественные заведения. Максимальная сила ветра достигала 140 километров в час. В связи с приближением тайфуна ранее были эвакуированы 230 тысяч человек.

# Погода # Новости Китая # Фотофакт

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