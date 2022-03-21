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По Донецку было выпущено 30 снарядов. Последние новости из Украины

21 марта 2022 06:59
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В Украине продолжается российская специальная военная операция. Все больше городов ДНР и ЛНР возвращаются под контроль российских военных. А вместе с освобождением и к нормальной, привычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Донецку было выпущено 30 снарядов. Последние новости из Украины-1

На данный момент под контролем сил ДНР находятся уже 98 населенных пунктов. Постепенно армия продвигается на восток, однако ВСУ продолжают бомбить города. По Донецку было выпущено 30 снарядов. В результате обстрела была обесточена шахта. Не имея возможности выбраться на поверхность, под землей остались 35 горняков. Тяжелая артиллерия пришлась на города Васильевка и Александровка.

Во время эвакуации обстрелы также застали людей из Рубежного, города в ЛНР. Тяжелой ситуация остается и в Мариуполе. За сутки вывезти удалось более 500 человек. Но тех, кому необходима эвакуация, гораздо больше. Ударом высокоточного оружия уничтожены военные центры ВСУ. В таких сложных условиях российская армия продолжает помогать мирным жителям. Солдаты доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи. Груз состоит из еды, питьевой воды и теплой одежды.

По Донецку было выпущено 30 снарядов. Последние новости из Украины-4

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# Международная политика # Фотофакт

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