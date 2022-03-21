По Донецку было выпущено 30 снарядов. Последние новости из Украины

В Украине продолжается российская специальная военная операция. Все больше городов ДНР и ЛНР возвращаются под контроль российских военных. А вместе с освобождением и к нормальной, привычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент под контролем сил ДНР находятся уже 98 населенных пунктов. Постепенно армия продвигается на восток, однако ВСУ продолжают бомбить города. По Донецку было выпущено 30 снарядов. В результате обстрела была обесточена шахта. Не имея возможности выбраться на поверхность, под землей остались 35 горняков. Тяжелая артиллерия пришлась на города Васильевка и Александровка.

Во время эвакуации обстрелы также застали людей из Рубежного, города в ЛНР. Тяжелой ситуация остается и в Мариуполе. За сутки вывезти удалось более 500 человек. Но тех, кому необходима эвакуация, гораздо больше. Ударом высокоточного оружия уничтожены военные центры ВСУ. В таких сложных условиях российская армия продолжает помогать мирным жителям. Солдаты доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи. Груз состоит из еды, питьевой воды и теплой одежды.