По делу о взрыве у автобуса «Боруссии» задержали 28-летнего мужчину с гражданством России и Германии

Новости Германии. В Германии задержали подозреваемого по делу о нападении на автобус футбольного клуба «Боруссия». Им оказался 28-летний мужчина с двойным гражданством: Германии и России. Следователи предполагают, что мотивом преступления, которое было квалифицировано как теракт, является жажда наживы.

Дело в том, что мужчина приобрел 15 тысяч акций «Боруссии». В случае колебаний курса из-за увечий или смерти игроков он получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль.

В данный момент посольство Российской Федерации проверяет информацию относительно наличия у задержанного российского гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.