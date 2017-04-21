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По делу о взрыве у автобуса «Боруссии» задержали 28-летнего мужчину с гражданством России и Германии

21 апреля 2017 10:16
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Новости Германии. В Германии задержали подозреваемого по делу о нападении на автобус футбольного клуба «Боруссия». Им оказался 28-летний мужчина с двойным гражданством: Германии и России. Следователи предполагают, что мотивом преступления, которое было квалифицировано как теракт, является жажда наживы.

Дело в том, что мужчина приобрел 15 тысяч акций «Боруссии». В случае колебаний курса из-за увечий или смерти игроков он получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль.

В данный момент посольство Российской Федерации проверяет информацию относительно наличия у задержанного российского гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»

# Взрыв

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