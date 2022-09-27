По 300-400 человек в день. Литовцы массово просят компенсацию на отопление

Новости Литвы. В Литве многократно увеличилось число людей, стремящихся получить государственную компенсацию на отопление. После предупреждения о том, что зимой счета за коммуналку станут намного больше, в местные муниципалитеты хлынули толпы желающих подать документы на субсидии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно сотрудники принимают по 300-400 человек. И все равно не успевают обслужить всех. Очередь расписана на несколько месяцев вперед. По их словам, люди очень встревожены тем, что не смогут оплачивать счета. Если раньше за компенсациями обращались в основном пенсионеры и многодетные семьи, то теперь ситуация кардинально изменилась. В очереди стоят даже те, кто получает зарплату в две или три тысячи евро.

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