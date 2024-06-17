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Пляжи в Сингапуре закрыты из-за разлива нефти

17 июня 2024 08:18
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Из-за разлива нефти в Сингапуре закрыли сразу несколько пляжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пляжи в Сингапуре закрыты из-за разлива нефти-1

ЧП произошло после столкновения двух грузовых судов в морском терминале. Один из танкеров местный, второй принадлежит нидерландской компании. После аварии нефтяное пятно разлилось в радиусе 10 километров. Сейчас ведутся работы по ликвидации. Сколько времени на это потребуется, специалисты еще оценивают.

# ЧП

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