Пляжи в Сингапуре закрыты из-за разлива нефти

ЧП произошло после столкновения двух грузовых судов в морском терминале. Один из танкеров местный, второй принадлежит нидерландской компании. После аварии нефтяное пятно разлилось в радиусе 10 километров. Сейчас ведутся работы по ликвидации. Сколько времени на это потребуется, специалисты еще оценивают.