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Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения

01 июня 2020 09:36
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Новости Франции. Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французы ждали этого события больше года.

Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения-1

Территория была закрыта из-за свинцового загрязнения, которое зафиксировали здесь после масштабного пожара. Уровень концентрации опасного метала вокруг превышал допустимые значения в несколько раз. На очистку и дезинфекцию потребовалось немало времени.

В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам

Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения-4

Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения-6

Церемония открытия площади прошла довольно скромно. Из-за карантинных мер ее посетили всего несколько десятков граждан.

# Пожар # Фотофакт

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