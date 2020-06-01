Новости Франции. Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французы ждали этого события больше года.

Территория была закрыта из-за свинцового загрязнения, которое зафиксировали здесь после масштабного пожара. Уровень концентрации опасного метала вокруг превышал допустимые значения в несколько раз. На очистку и дезинфекцию потребовалось немало времени. В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам