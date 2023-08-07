Пленный боец ВСУ рассказал, что обученные в Британии украинские солдаты отказываются воевать

Захваченный в плен украинский военнослужащий Юрий Романюк заявил, что прошедшие обучение в Великобритании солдаты не подготовлены к активному участию в контрнаступлении, сообщает РИА Новости.

Они призывались из Одесской области и называли себя «британцами». Хотя их подготовка была более качественной, они продемонстрировали низкий уровень морального духа и отказываются идти на передовую.

В Великобритании для дальнейшего участия в войне проходят курс подготовки более двух тысяч украинских спецназовцев. Российская сторона направила странам НАТО ноту по поводу поставок оружия в Украину и обучения ВСУ в странах Альянса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт в Украине.