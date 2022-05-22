«Платит какие-то идиотские штрафы». Туск обвинил правительство Польши в разбазаривании денег ЕС

Стремительный рост цен, бюрократия и проблемы с работой, не учитывая неприязни со стороны местных и настоящего ущемления прав человека. Это далеко не полный список «прелестей» эмиграции, с которыми столкнулись белорусы, которые надеялись на шенген, как на путевку в лучшую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но некогда гостеприимная Польша демонстрирует полное безразличие и к переселенцам, и к собственному народу. И чем сильнее снижается уровень жизни поляков, тем яростнее они начинают ненавидеть белорусов. Теперь в глазах местных жителей граждане нашей страны – это обобщенный образ безработного, безденежного, вечно ноющего и ругающего Польшу и самих поляков.

Во лжи и разбазаривании денег из фонда ЕС обвинил правительство страны и бывший премьер Польши Дональд Туск. Его заявление опубликовала польская газета «Политика». Речь идет о решении Европейского суда реформировать судебную систему, после чего страна вновь начнет получать выплаты Евросоюза. Но Варшава предпочла ничего не делать, а вместо этого платить огромные штрафы. В условиях отсутствия финансирования решение и вправду довольно странное.

Это преступление, особенно сегодня. Польша уже много-много месяцев вместо того, чтобы получать деньги из Европы, платит какие-то идиотские штрафы, которые спровоцировали своими решениями министры этого правительства. Это что-то настолько необъяснимое, идиотское и настолько противоречащее жизненным интересам Польши и поляков, что это выше ума.

Получается, польские власти готовы манипулировать Конституцией и законами, лишь бы удовлетворить свои политические амбиции. При этом остаются абсолютно безразличными к народу. По эффективности защиты прав потребителей Польша оказалась на последнем месте в ЕС. Соответствующий рейтинг опубликовала Еврокомиссия.