Плантацию марихуаны стоимостью более 3 млн долларов обнаружили в Новой Зеландии

Новости Новой Зеландии. Подземный бункер с крупной плантацией марихуаны обнаружили в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость партии, изъятой правоохранителями, на черном рынке могла составить более 3 миллионов долларов. Кроме того, в ходе обыска полицейские нашли большое количество огнестрельного оружия.

Спецоперация проводилась в регионе Тасман, на северо-западе Южного острова. На месте был задержан пожилой мужчина. В ближайшее время он предстанет перед судом.