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Плантацию марихуаны стоимостью более 3 млн долларов обнаружили в Новой Зеландии

19 сентября 2019 07:47
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Новости Новой Зеландии. Подземный бункер с крупной плантацией марихуаны обнаружили в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плантацию марихуаны стоимостью более 3 млн долларов обнаружили в Новой Зеландии -1

Стоимость партии, изъятой правоохранителями, на черном рынке могла составить более 3 миллионов долларов. Кроме того, в ходе обыска полицейские нашли большое количество огнестрельного оружия.

Спецоперация проводилась в регионе Тасман, на северо-западе Южного острова. На месте был задержан пожилой мужчина. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Плантацию марихуаны стоимостью более 3 млн долларов обнаружили в Новой Зеландии -4

# Наркотики # Фотофакт

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