Писториус: Германия и НАТО готовятся к войне с РФ

Немецкий министр обороны Борис Писториус в эфире ZDF сказал о том, что странам Запада необходимо подготовиться к вероятному военному столкновению с РФ в ближайшие 3-5 лет. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил.что это время следует использовать для интенсивной подготовки. Писториус особо подчеркнул, что речь здесь идет о противодействии возможной угрозе, а не о конкретной атаке.

Министр обороны ФРГ также объяснил свои планы по размещению в Литве бригады бундесвера, которая должна быть в полной боевой готовности к 2027 году.