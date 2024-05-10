Писториус: большинство военных Германии перейдут под контроль НАТО в 2025 году

К 2025 году большинство бундесвера (вооруженных сил Германии) будет подчиняться НАТО, и около 35 000 из них будут иметь высокую боеготовность. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил важность защиты своих союзников на восточном фланге НАТО. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время Германия увеличивает численность бундесвера на восточном фланге НАТО, в частности, перебрасывает бригаду в Литву. Писториус подчеркнул, что любое проникновение российского солдата на территорию союзников будет отражено.

При этом Канцлер ФРГ Олаф Шольц также подтвердил готовность 35 000 немецких военных оказать поддержку в чрезвычайной ситуации.