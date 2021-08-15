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Пилоты разбившегося российского самолёта в Турции посмертно награждены орденами Мужества

15 августа 2021 12:25
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Пилоты разбившегося российского самолета-амфибии в Турции награждены орденами Мужества посмертно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилоты разбившегося российского самолёта в Турции посмертно награждены орденами Мужества-1

Бе-200 потерпел крушение 14 августа при заходе на посадку в районе населенного пункта Адана. На борту были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все погибли. Они были задействованы в тушении лесных пожаров.

За пожарами – наводнения. В Турции из-за ливней погибли не менее 40 человек

Пилоты разбившегося российского самолёта в Турции посмертно награждены орденами Мужества-4

Причерноморские районы Турции сейчас восстанавливаются от небывалого паводка. Его жертвами стали уже 57 человек.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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