Пилоты, аварийно посадившие самолёт на кукурузное поле, награждены званиями Героев России

Новости России. Летчики «Уральских авиалиний», посадившие накануне самолет на кукурузное поле в Подмосковье, награждены званиями Героев России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остальные члены экипажа – орденами Мужества. Соответствующий указ подписал 16 августа президент Российской Федерации. Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье Напомним, самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель.

Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам.