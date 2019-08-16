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Пилоты, аварийно посадившие самолёт на кукурузное поле, награждены званиями Героев России

16 августа 2019 13:35
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Новости России. Летчики «Уральских авиалиний», посадившие накануне самолет на кукурузное поле в Подмосковье, награждены званиями Героев России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилоты, аварийно посадившие самолёт на кукурузное поле, награждены званиями Героев России-1

Остальные члены экипажа – орденами Мужества. Соответствующий указ подписал 16 августа президент Российской Федерации.

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Напомним, самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель.

Пилоты, аварийно посадившие самолёт на кукурузное поле, награждены званиями Героев России-4

Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам.

Пилоты, аварийно посадившие самолёт на кукурузное поле, награждены званиями Героев России-7

По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Расследованием также занимается специальная комиссия.

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# Самолет # Фотофакт

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