Пилот рухнувшего самолёта нарушил инструкцию при посадке. Подробности авиакатастрофы в Пакистане
Новости Пакистана. Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Пакистане, произошедшей почти две недели назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно отчету управления гражданской авиации страны, пилот рухнувшего в Карачи самолета нарушил инструкцию при посадке. Высота полёта и скорость лайнера были существенно выше допустимого предела.
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Авиадиспетчер дважды сообщал пилоту об этом и требовал прекратить заход на посадку. Почему лётчик проигнорировал эти предупреждения, неясно. Расследование продолжается.
«Пилот решил, что хочет сделать круг. Почему он так поступил?»
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 97 пассажиров, ещё 11 местных жителей, на дома которых воздушное судно рухнуло, пострадали.