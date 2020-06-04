Пилот рухнувшего самолёта нарушил инструкцию при посадке. Подробности авиакатастрофы в Пакистане

Новости Пакистана. Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Пакистане, произошедшей почти две недели назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно отчету управления гражданской авиации страны, пилот рухнувшего в Карачи самолета нарушил инструкцию при посадке. Высота полёта и скорость лайнера были существенно выше допустимого предела.

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП