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Пилот не успел катапультироваться: кадры с места крушения истребителя в Испании

12 октября 2017 18:25
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Новости Беларуси. Пилот испанского истребителя, который потерпел крушение после участия в параде, не выжил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании разбился истребитель, который участвовал в военном параде

Пилот не успел катапультироваться: кадры с места крушения истребителя в Испании-1

ЧП произошло, когда самолет возвращался из Мадрида на военную базу после показательных полетов в честь Национального праздника Испании. При заходе на посадку возникли неполадки, и летчик потерял управление. Катапультироваться он не успел. Воздушное судно рухнуло в районе города Альбасете и загорелось. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии.

# Фотофакт # Крушение

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