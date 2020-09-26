Пилот говорил о неполадках в двигателе. Что известно о крушении военного самолёта в Украине

Новости Украины. Траур по жертвам авиакатастрофы объявлен в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 12.00 память погибших почтили минутой молчания. Соболезнования в связи с трагедией братскому народу высказал Президент Беларуси.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом потерпел крушение учебный военный самолет Ан-26 с курсантами на борту. В результате трагедии погибли 26 человек. Тела всех, кто находился на борту, найдены. Двое бойцов успели выпрыгнуть из падающего воздушного судна. Сегодня утром, 26 сентября, один из них скончался в больнице.