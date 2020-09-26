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Пилот говорил о неполадках в двигателе. Что известно о крушении военного самолёта в Украине

26 сентября 2020 11:13
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Новости Украины. Траур по жертвам авиакатастрофы объявлен в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 12.00 память погибших почтили минутой молчания.

Соболезнования в связи с трагедией братскому народу высказал Президент Беларуси.

Пилот говорил о неполадках в двигателе. Что известно о крушении военного самолёта в Украине-1

Напомним, 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом потерпел крушение учебный военный самолет Ан-26 с курсантами на борту. В результате трагедии погибли 26 человек. Тела всех, кто находился на борту, найдены. Двое бойцов успели выпрыгнуть из падающего воздушного судна. Сегодня утром, 26 сентября, один из них скончался в больнице.

Пилот говорил о неполадках в двигателе. Что известно о крушении военного самолёта в Украине-4

Пилот говорил о неполадках в двигателе. Что известно о крушении военного самолёта в Украине-6

На месте происшествия продолжают работать специалисты. Им предстоит выяснить, что стало причиной крушения. На данный момент известно, что пилот говорил о неполадках в двигателе незадолго до катастрофы, однако позже связался с диспетчером и сообщил о готовности посадить самолет.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним.

# Авиакатастрофа # Александр Лукашенко # Екатерина Забенько # Фотофакт

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