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Пхеньян заявил о подготовке Японии к нападению на Северную Корею

24 октября 2023 07:15
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Северная Корея обвинила Японию в подготовке к нападению. Пхеньян сделал такой вывод, анализируя оборонные расходы Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пхеньян заявил о подготовке Японии к нападению на Северную Корею-1

Они направлены на приобретение передового вооружения, включая авианосцы и новейшие истребители, и каждый год достигают рекордных значений. Кроме того, Япония усиливает подразделения кибербезопаснсоти. Все это, по мнению Пхеньяна, свидетельствует о намерении Токио напасть на КНДР. Сложившаяся ситуация дает право Северной Корее разрабатывать и производить собственное вооружение.

# Международная политика # Фотофакт

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