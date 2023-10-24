Пхеньян заявил о подготовке Японии к нападению на Северную Корею

Северная Корея обвинила Японию в подготовке к нападению. Пхеньян сделал такой вывод, анализируя оборонные расходы Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они направлены на приобретение передового вооружения, включая авианосцы и новейшие истребители, и каждый год достигают рекордных значений. Кроме того, Япония усиливает подразделения кибербезопаснсоти. Все это, по мнению Пхеньяна, свидетельствует о намерении Токио напасть на КНДР. Сложившаяся ситуация дает право Северной Корее разрабатывать и производить собственное вооружение.