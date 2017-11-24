Петруха из «Белого солнца пустыни»: умер актер Николай Годовиков

Новости России. 23 ноября в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге умер актер Николай Годовиков, известный ролью Петрухи в истерне «Белое солнце пустыни».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора актера, у Годовикова была онкология, но он не знал об этом. Семья старалась не говорить информацию о здоровье актеру, но, по словам директора, он сам догадывался.

Как отмечено в сообщении, Николай Годовиков умер неожиданно.

24 ноября актера планировали везти в институт онкологии в Санкт-Петербурге.

На нынешней неделе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер оперный певец Дмитрий Хворостовский.