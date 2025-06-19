Петровский: Трамп хочет быть Искандером Трехрогим

Петр Политолог, политолог:

Для американцев Иран – это экзистенциальный противник, который их унизил и оскорбил. То есть фактически их революция победила. Против него начали американцы войну. Потом они гибридную войну через Ирак продолжили. Провалилась. Сейчас они пытаются через Израиль. Я думаю, что она тоже провалится. Кем хотят выглядеть Трамп и его окружение, если они начнут войну с Ираном? Есть такое выражение в Иране «Искандер Двурогий» (Александр Македонский), который уничтожил библиотеку, сжёг кучу книг, унизил Древний Иран. Вот он хочет быть таким вторым «Искандером Трирогим». Что из этого получится? Из этого получится в лучшем случае второй Афганистан. А в худшем случае для них это будет второй Вьетнам, где Иран победит и защитит себя, потому что я в этом уверен.

У американцев на сегодняшний день нет тех сил. Они в Афганистане провалились.

Конечно, в этой ситуации, на мой взгляд, нам, коллективному Востоку, надо объединяться, быть солидарным с Ираном. Потому что Иран – это символ борьбы с западным империализмом.