Петровский об израильско-иранском конфликте: Израиль даже хуситов победить с американцами не смог, а тут Иран

Петр Петровский, политолог:

Давай честно скажем: они хуситов победить с американцами не смогли. Бомбежки там ковровые проходили. Иран поставлял самое старье, свое списанное оружие. Сколько хуситы, положили американских кораблей? Теперь они пытаются влезть в 95-миллионный Иран, миллион триста с чем-то тысяч квадратных километров. Огромная страна, с глубокой культурой, с хорошо работающими социальными институтами, как бы кто ни критиковал. Да, контрразведка сделала косяки, давай прямо говорить. Но потом целую неделю чистили страну. И сейчас ни одного. Вот посмотри, ни одного факта каких-то диверсий.