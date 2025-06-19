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Петровский об израильско-иранском конфликте: Израиль даже хуситов победить с американцами не смог, а тут Иран

19 июня 2025 19:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим конфликт на Ближнем Востоке. В эфире политолог Петр Петровский.

Петровский об израильско-иранском конфликте: Израиль даже хуситов победить с американцами не смог, а тут Иран-2

Петр Петровский, политолог:
Давай честно скажем: они хуситов победить с американцами не смогли. Бомбежки там ковровые проходили. Иран поставлял самое старье, свое списанное оружие. Сколько хуситы, положили американских кораблей? Теперь они пытаются влезть в 95-миллионный Иран, миллион триста с чем-то тысяч квадратных километров. Огромная страна, с глубокой культурой, с хорошо работающими социальными институтами, как бы кто ни критиковал. Да, контрразведка сделала косяки, давай прямо говорить. Но потом целую неделю чистили страну. И сейчас ни одного. Вот посмотри, ни одного факта каких-то диверсий.

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Петр Петровский

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