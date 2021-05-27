Песни для лемуров, сурикатов и зебр. В зоопарке Таиланда 11-летняя девочка устраивает концерты для животных

Новости Таиланда. Популярные тайские песни для лемуров, сурикатов и зебр. Необычную картину можно наблюдать в зоопарке Кхао Кхео.

За время вспышки коронавируса число его посетителей сократилось на 70 %, но постоянный гость здесь 11-летняя Сеен Лада Супат. Для нее здесь настоящая концертная площадка с благодарными зрителями.

Добровольные выступления дают школьнице возможность потренироваться перед живой аудиторией и помогают ей преодолеть страх сцены.