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Песни для лемуров, сурикатов и зебр. В зоопарке Таиланда 11-летняя девочка устраивает концерты для животных

27 мая 2021 08:51
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Новости Таиланда. Популярные тайские песни для лемуров, сурикатов и зебр. Необычную картину можно наблюдать в зоопарке Кхао Кхео.

Песни для лемуров, сурикатов и зебр. В зоопарке Таиланда 11-летняя девочка устраивает концерты для животных-1

За время вспышки коронавируса число его посетителей сократилось на 70 %, но постоянный гость здесь 11-летняя Сеен Лада Супат. Для нее здесь настоящая концертная площадка с благодарными зрителями.

Песни для лемуров, сурикатов и зебр. В зоопарке Таиланда 11-летняя девочка устраивает концерты для животных-4

Песни для лемуров, сурикатов и зебр. В зоопарке Таиланда 11-летняя девочка устраивает концерты для животных-6

Добровольные выступления дают школьнице возможность потренироваться перед живой аудиторией и помогают ей преодолеть страх сцены.

Песни для лемуров, сурикатов и зебр. В зоопарке Таиланда 11-летняя девочка устраивает концерты для животных-9

В зоопарке решили, что в дальнейшем такие музыкальные представления для животных будут проводиться раз в неделю, чтобы те не скучали.

# Зоопарк # Сеен Лада Супат # Фотофакт

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