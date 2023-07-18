Песков: зона осуществления Черноморской зерновой сделки используется Киевом в боевых целях

Зона реализации зернового соглашения используется киевским режимом в военных целях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Зерновое сотрудничество прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем неприятии его продления. Президент РФ Владимир Путин отметил, что условия договора не были соблюдены, а сам лидер Украины Зеленский выразил надежду на возможность продолжения поставок зерна без участия России. Также Песков отметил, что зерновые коридоры использовались Украиной в боевых целях, но не пояснил, могли ли они быть задеййствованы для теракта на Крымском мосту.

В ходе террористического акта на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, погибли двое взрослых и один ребенок пострадал. Следственный комитет РФ устанавливает лиц, причастных к теракту.