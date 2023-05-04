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Песков заявил, что за атакой Киева на Кремль стоят США

04 мая 2023 09:52
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Штаты выбирают по каким целям бить Киеву, потому попытки Украины и США отрицать причастность к атакам на Кремль смехотворны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости. 

Он отметил, что Москва прекрасно понимает, что решения о террористических актах, а также целях, которые исполняет Киев, принимаются США. При этом, добавил Песков, Украине не всегда предоставляется выбор. 

Как сообщалось, попытка удара по Кремлю с украинской стороны при помощи двух БПЛА была предпринята в ночь с 2 на 3 мая. Беспилотники были своевременно обезврежены российскими спецслужбами. В результате атаки никто не пострадал. Москва расценила это чрезвычайное происшествие как спланированный теракт и покушение на президента РФ Владимира Путина. В Кремле отметили, что реакция России на произошедшее будет жесткой. Москва оставляет за собой право ответить на это где и когда сочтет нужным. 

Песков о причастности США к атаке на Кремль: спецслужбы РФ располагают такими данными

# Международная политика # Дмитрий Песков

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