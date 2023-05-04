Песков заявил, что за атакой Киева на Кремль стоят США

Штаты выбирают по каким целям бить Киеву, потому попытки Украины и США отрицать причастность к атакам на Кремль смехотворны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

Он отметил, что Москва прекрасно понимает, что решения о террористических актах, а также целях, которые исполняет Киев, принимаются США. При этом, добавил Песков, Украине не всегда предоставляется выбор.

Как сообщалось, попытка удара по Кремлю с украинской стороны при помощи двух БПЛА была предпринята в ночь с 2 на 3 мая. Беспилотники были своевременно обезврежены российскими спецслужбами. В результате атаки никто не пострадал. Москва расценила это чрезвычайное происшествие как спланированный теракт и покушение на президента РФ Владимира Путина. В Кремле отметили, что реакция России на произошедшее будет жесткой. Москва оставляет за собой право ответить на это где и когда сочтет нужным.