Песков заявил, что РФ ждёт для изучения информацию об открытии в Казахстане Центра миротворцев НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости сбора более точной информации по поводу Центра миротворческих операций НАТО в Казахстане, пишет РИА Новости.

Новость об открытии «центра миротворцев НАТО» в Республике Казахстан распространилась в социальных сетях.

По мнению Дмитрия Пескова, миротворческие миссии подразумевают уникальную специфику. Вооруженные силы Казахстана во многих точках мира участвуют в урегулировании конфликтов, и Москва рассчитывает на то, что «от друзей из Астаны» возможно будет получить дополнительные сведения, рассказал представитель Кремля.

В Министерстве обороны Казахстана дали комментарии касательно распространившейся информации о центре НАТО на территории страны. Ведомство уточняет, что в данном случае подразумевается официальное открытие нового конференц-зала центра миротворческих операций МО РК при участии посла США.

В Казахстане сам Центр миротворческих операций МО РК функционирует с 2006 года в качестве учреждения дополнительного образования при Министерстве обороны Казахстана.