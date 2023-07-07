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Песков заявил, что Москва внимательно следит за встречей Эрдогана и Зеленского

07 июля 2023 10:01
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Москва пристально следит за встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера Украины Владимира Зеленского. России интересно будет узнать суть этих переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Российская Федерация поддерживает конструктивные партнерские отношения с Турцией и приветствует усилия Эрдогана по медиации и разрешению украинского конфликта.

Переговоры между Эрдоганом и Зеленским запланированы на пятницу, 7 июля,  в Стамбуле. На них будет рассмотрена ситуация в Украине и зерновая сделка, срок действия которой заканчивается 18 июля.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков

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