Прямой эфир

Песков заявил, что Киев должен смириться с поражением на поле боя

09 ноября 2023 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Киеве должны осознать, что победить Россию на поле боя невозможно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

«В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить РФ на поле боя невозможно», – сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ, которое стартовало в начале июня, украинские силы потеряли порядка 90 тысяч военнослужащих, а также 600 танков.

Также французское издание Liberation заявило, что c начала специальной военной операции ВСУ потеряли около 200 тысяч бойцов. При этом уточняется, что это убитые и раненые.

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова: в Москве шокированы заявлением посла Израиля об эвакуации россиян из сектора Газа
09 ноября 2023 10:26

Захарова: в Москве шокированы заявлением посла Израиля об эвакуации россиян из сектора Газа

Песков: скоро у США бумаги не хватит на обслуживание госдолга
09 ноября 2023 10:14

Песков: скоро у США бумаги не хватит на обслуживание госдолга

MWM: НАТО уступает России в количестве и качестве зенитных ракет
09 ноября 2023 10:07

MWM: НАТО уступает России в количестве и качестве зенитных ракет