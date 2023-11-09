Песков заявил, что Киев должен смириться с поражением на поле боя

В Киеве должны осознать, что победить Россию на поле боя невозможно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.



«В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить РФ на поле боя невозможно», – сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ, которое стартовало в начале июня, украинские силы потеряли порядка 90 тысяч военнослужащих, а также 600 танков.



Также французское издание Liberation заявило, что c начала специальной военной операции ВСУ потеряли около 200 тысяч бойцов. При этом уточняется, что это убитые и раненые.