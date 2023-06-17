Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Германия, ранее зависимая от российского газа, наносит ущерб себе, подчиняясь политике США, пишет ТАСС.

Он отметил, что руководство ФРГ следует американским указаниям через НАТО, которым фактически руководит Вашингтон. Песков заявил, что Германия делает это на свой страх и риск, лишая себя конкурентных преимуществ, основанных на постоянной поставке российского газа по выгодным ценам. Пресс-секретарь также заметил, что несмотря на это, Германия продолжает следовать устойчиво в фарватере США в ущерб своим гражданам.

В стратегии национальной безопасности ФРГ, принятой 14 июня, Россия названа самой серьезной угрозой безопасности и миропорядка в Европе. В связи с военной операцией РФ в Украине Германия решила отказаться от российских энергоресурсов и планирует полностью перейти на зеленую энергетику к 2045 году.