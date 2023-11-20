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Песков заявил, что ЕС ждет эффект бумеранга из-за их же санкций

20 ноября 2023 10:45
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что введенные в отношении России антироссийские ограничения имели бумеранговый эффект и навредили европейским партнерам, в то время как России с ними удалось справиться. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что, хотя и пытаются найти санкционные варианты, выгодные России, часто получается  «эффект бумеранга», и страдают интересы европейцев. Он заметил, что, хотя и пытаются находить решения, наносящие вред России, часто эффект бумеранга возникает, и страдают европейские интересы.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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