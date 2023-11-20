Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что введенные в отношении России антироссийские ограничения имели бумеранговый эффект и навредили европейским партнерам, в то время как России с ними удалось справиться. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что, хотя и пытаются найти санкционные варианты, выгодные России, часто получается «эффект бумеранга», и страдают интересы европейцев. Он заметил, что, хотя и пытаются находить решения, наносящие вред России, часто эффект бумеранга возникает, и страдают европейские интересы.