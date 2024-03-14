Песков: Запад исказил слова Путина о ядерном оружии

На Западе сознательно проигнорировали слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не рассматривает возможности использования тактического атомного оружия в ходе проведения СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что в путинском интервью не было угрозы применить ядерное оружие. Напротив, Путин говорил об обстоятельствах, которые могли бы сделать применение ядерного оружия неотвратимым, в том числе об угрозах суверенитету и независимости России. Также Песков опроверг слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала риторику России «безответственной и безрассудной».