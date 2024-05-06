Прямой эфир

Песков: ядерные учения в России – ответная мера на эскалацию напряжённости Западом

06 мая 2024 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Учения российских вооруженных сил по применению ядерного оружия – ответная мера со стороны Москвы на «беспрецедентные» заявления западных политиков. Так прокомментировал ситуацию с ядерными учениями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, взаимоотношения Запада и России переживают новую волну нагнетания конфликта вокруг украинского кризиса. И резкие заявления европейских политиков по отправке своего военного контингента на украинскую территорию требуют от Кремля применения зеркальных мер.

«Об этом говорится в заявлении Минобороны России. Исчерпывающе. И добавить нечего», – подытожил Песков.

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
СВР РФ: США ищут альтернативу Зеленскому на пост президента Украины
06 мая 2024 13:52

СВР РФ: США ищут альтернативу Зеленскому на пост президента Украины

Киселев потребовал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik
06 мая 2024 13:41

Киселев потребовал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik

В Конгрессе не исключили участия США в конфликте при поражении Украины
06 мая 2024 13:29

В Конгрессе не исключили участия США в конфликте при поражении Украины

«Киев будет благодарен» – Шмыгаль поддержал идею Макрона о введении войск НАТО в Украину
06 мая 2024 13:12

«Киев будет благодарен» – Шмыгаль поддержал идею Макрона о введении войск НАТО в Украину

Польский гражданин попросил политического убежища в Беларуси
06 мая 2024 12:26

Польский гражданин попросил политического убежища в Беларуси

В Польше продолжают дорожать продукты питания
06 мая 2024 11:17

В Польше продолжают дорожать продукты питания

Латвия может остаться без поездов из-за санкций против Беларуси
06 мая 2024 10:47

Латвия может остаться без поездов из-за санкций против Беларуси

Задержанный в Херсонской области заявил, что готов понести наказание за шпионаж
06 мая 2024 10:38

Задержанный в Херсонской области заявил, что готов понести наказание за шпионаж

Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов и дронов в Украине
06 мая 2024 10:09

Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов и дронов в Украине

Шмыгаль: в Киеве будут рады, если Запад введет свои войска в Украину
06 мая 2024 09:07

Шмыгаль: в Киеве будут рады, если Запад введет свои войска в Украину

Минобороны РФ: в России началась подготовка к учениям нестратегического ЯО
06 мая 2024 08:58

Минобороны РФ: в России началась подготовка к учениям нестратегического ЯО

В Германии прошли демонстрации против неонацизма
06 мая 2024 08:53

В Германии прошли демонстрации против неонацизма