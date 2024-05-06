Песков: ядерные учения в России – ответная мера на эскалацию напряжённости Западом

Учения российских вооруженных сил по применению ядерного оружия – ответная мера со стороны Москвы на «беспрецедентные» заявления западных политиков. Так прокомментировал ситуацию с ядерными учениями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, взаимоотношения Запада и России переживают новую волну нагнетания конфликта вокруг украинского кризиса. И резкие заявления европейских политиков по отправке своего военного контингента на украинскую территорию требуют от Кремля применения зеркальных мер.

«Об этом говорится в заявлении Минобороны России. Исчерпывающе. И добавить нечего», – подытожил Песков.