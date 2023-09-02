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Песков: военные заводы в Украине не повлияют на цели СВО

02 сентября 2023 09:21
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развертывание военно-производственных мощностей на территории Украины никак не поспособствует снятию напряженности и улаживанию конфликта, пишет РИА Новости.

Он также заметил, что это не способно коренным образом повлиять на ход успешного проведения и окончания специальной военной операции. При этом представитель Кремля добавил, что Россией это воспринято со знаком минус, и для российских военных любые оружейные предприятия станут объектом особого внимания.

# Международная политика

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