Песков: в новой программе сотрудничества НАТО и Украиной нет ничего нового

В новой программе взаимодействия НАТО и Украины на год нет никаких новшеств, но Альянс явно намерен продолжить сотрудничество с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В программу входит содействие в сфере энергетической безопасности, инноваций и оперативной совместимости, а также реформы в Украине.

Песков отметил, что Москва не поддерживает эту программу, поскольку считает подобные шаги НАТО провокационными с точки зрения безопасности России.