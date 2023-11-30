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Песков: в новой программе сотрудничества НАТО и Украиной нет ничего нового

30 ноября 2023 10:17
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В новой программе взаимодействия НАТО и Украины на год нет никаких новшеств, но Альянс явно намерен продолжить сотрудничество с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В программу входит содействие в сфере энергетической безопасности, инноваций и оперативной совместимости, а также реформы в Украине.

Песков отметил, что Москва не поддерживает эту программу, поскольку считает подобные шаги НАТО провокационными с точки зрения безопасности России.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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