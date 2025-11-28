Песков: США передали РФ оформленные в Женеве параметры мирного плана

Вашингтон передал Москве обновленную версию плана мирного урегулирования по Украине, согласованную с Киевом на переговорах в Женеве. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение состоится на следующей неделе.

Американский план состоит из 28 пунктов, большинство из которых были оговорены с Украиной. Вопросы европейской интеграции и членства в НАТО рассматриваются отдельно.

Ранее Владимир Путин заявил, что этот план может стать основой для урегулирования конфликта.

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