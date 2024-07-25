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Песков сообщил, возможны ли переговоры по Украине с Зеленским

25 июля 2024 11:45
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к переговорам с украинской стороной, но нужно учитывать степень готовности Киева и его правовые ограничения. Об этом пишет РИА Новости.

«С юридической точки зрения это проблема, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины к диалогу и переговорному процессу с Россией. В Кремле ждут от Кулебы разъяснений и подчеркивают, что при учете реальной ситуации вполне возможно мирное урегулирование.

# Международная политика

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