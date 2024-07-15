Песков сообщил, что безопасность Путина усилена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что охрана Владимира Путина была усилена вне зависисимости на попытки покушения на лидеров других стран. Об этом пишет ТАСС.



Он особо отметил, что принимаются все меры для обеспечения охраны главы государства. При этом Песков подчеркнул, что все это происходит в контексте международной эскалации напряженности.

Покушения на экс-лидера Штатов Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо произошли в июле и мае соответственно. Кроме того, ранее глава украинской разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о готовившихся покушениях на Путина.