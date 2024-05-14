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Песков: санкции США против урана из России - это нечестная конкуренция

14 мая 2024 11:44
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Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что причиной запрета США на ввоз урана из России стали сложности в конкуренции с российской атомной отраслью. Об этом пишет ТАСС.

«Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене», – сказал представитель Кремля.

Он сказал, что это нечестная конкуренция, и отметил, что она не критична для атомной отрасли России, которая сохраняет конкурентоспособность. 

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России, мотивируя это необходимостью обеспечить независимость США от поставок из России.

# Международная политика

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