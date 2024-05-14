Песков: санкции США против урана из России - это нечестная конкуренция

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что причиной запрета США на ввоз урана из России стали сложности в конкуренции с российской атомной отраслью. Об этом пишет ТАСС.

«Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене», – сказал представитель Кремля.

Он сказал, что это нечестная конкуренция, и отметил, что она не критична для атомной отрасли России, которая сохраняет конкурентоспособность.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России, мотивируя это необходимостью обеспечить независимость США от поставок из России.