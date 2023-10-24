Песков: Россию десятилетиями пугают санкциями, но она адаптируется к ограничениям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия успешно справляется с санкциями и не опасается новых ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало реакцией на высказывание спецпредставителя ЕС, который спрогнозировал сохранение санкций против РФ на срок от пяти до десяти лет и упомянул о готовящихся новых санкциях, направленных на ограничение нефтяного экспорта из России.

Песков отметил, что российская сторона по-прежнему готова к продолжению усилий по ограничению своей экономической деятельности и ожидает от Запада дальнейших действий.