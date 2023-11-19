Песков: Россия справилась с обвалом экономики, мобилизовав все ресурсы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия сумела не допустить экономический кризис, который могло вызвать наложение на нее санкций в 2022 году, и даже перешла к росту. Об этом передает ТАСС.

«Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить», – сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, после двух лет ковида Россия оказалась перед лицом невиданных санкций, которые также нанесли урон экономике. Но благодаря решениям руководством страны, работе правительства России все-таки удалось стабилизировать положение и выйти на траекторию роста. Песков особо отметил, что в настоящий момент темпы роста экономики России достигают почти 3%, что говорит о большом ее потенциале. Он также заметил, что нужно сохранить эти показатели роста и достичь еще более высоких результатов.