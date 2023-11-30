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Песков: решение Болгарии не пропустить самолет с Захаровой абсурдно и глупо

30 ноября 2023 10:29
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике Болгарию за то, что та запретила самолету с Марией Захаровой, официальным представителем МИД РФ, вылететь в Северную Македонию, назвав эту меру «абсурдной и глупой».  Об этом пишет РИА Новости.

Вместо этого самолет был вынужден пролететь через Грецию. Несмотря на препятствия, Захарова благополучно добралась до Скопье, где приняла участие во встрече глав МИД стран ОБСЕ. Это первый визит в Европу с момента начала спецоперации в Украине, за исключение визитов в Беларусь и Турцию.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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