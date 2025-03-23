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Песков: разговор Путина и Трампа возможен при необходимости

23 марта 2025 15:36
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Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились поддерживать контакт в случае возникновения необходимости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что команды двух стран в оперативном режиме проводят обмен информацией. Об этом пишет ТАСС.

Песков: разговор Путина и Трампа возможен при необходимости-1

Фото: pixabay

Он подтвердил возможность нового общения, если Киев не будет выполнять достигнутые договоренности. Вторая телефонная беседа между лидерами прошла 18 марта, в ходе которой они обсудили украинское урегулирование, вопросы нормализации отношений и сотрудничества на Ближнем Востоке.

# Международная политика

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