Песков: разговор Путина и Трампа возможен при необходимости

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились поддерживать контакт в случае возникновения необходимости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что команды двух стран в оперативном режиме проводят обмен информацией. Об этом пишет ТАСС.

Он подтвердил возможность нового общения, если Киев не будет выполнять достигнутые договоренности. Вторая телефонная беседа между лидерами прошла 18 марта, в ходе которой они обсудили украинское урегулирование, вопросы нормализации отношений и сотрудничества на Ближнем Востоке.