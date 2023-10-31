Песков рассказал, что будет с Россией по итогам совещания Путина

Меры по борьбе с внешними махинациями в связи с положением в Дагестане обсуждались на совещании у президента России. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Президент РФ подчеркнул, что спецслужбы и главы регионов должны решительно и оперативно действовать для защиты конституционного порядка и защиты прав граждан. Он отметил также, что дагестанские события спровоцированы через социальные сети, в том числе с вмешательством со стороны Украины и западных спецслужб. В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы были задержаны более 20 человек.

