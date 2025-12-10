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Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам в Украине

10 декабря 2025 09:38
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Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам в Украине-0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности изменить законодательство для проведения выборов на территории Украины, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что о необходимости президентских выборов в Украине многократно высказывался президент РФ Владимир Путин, некоторое время назад на это также указал президент США Дональд Трамп. 

В каком направлении события продолжат свое развитие, станет ясно в будущем, подчеркнул дипломат.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков

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