Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности изменить законодательство для проведения выборов на территории Украины, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что о необходимости президентских выборов в Украине многократно высказывался президент РФ Владимир Путин, некоторое время назад на это также указал президент США Дональд Трамп.

В каком направлении события продолжат свое развитие, станет ясно в будущем, подчеркнул дипломат.

Зеленский сообщил о готовности отменить запрет на выборы во время военного положения

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