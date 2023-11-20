Песков прокомментировал закрытие финских КПП

Москва выражает сожаление в связи с русофобскими высказываниями Финляндии, обусловленными перекрытием нескольких пунктов пересечения границы. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия не могла повлиять на ситуацию, так как диалога не было. Об этом пишет РИА Новости.

Он отверг также обвинения в сторону российских пограничников, якобы не пропускающих мигрантов в Россию.

Принятое Финляндией решение о закрытии 4-х КПП вызывает обеспокоенность, и Москва обдумывает возможные ответные меры. Данные ограничения на въезд могут повлечь за собой массовую конфискацию недвижимого имущества россиян в Финляндии, особенно с учетом планов финского руководства по изъятию собственности у владельцев, с которыми не удается связаться или которые просрочили платежи.