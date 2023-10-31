Прямой эфир

Песков прокомментировал участие Путина в выборах президента России

31 октября 2023 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что избирательная кампания пока не анонсирована и число кандидатов может варьироваться, так как многие из них отвечают критериям выдвижения на пост президента. Об это пишет РИА Новости.

Он сделал данное заявление, отвечая на вопрос журналистов о том, когда первое лицо России Владимир Путин объявит о выдвижении своей кандидатуры.

Выборы Президента РФ намечены на март 2024 года. При этом Песков подчеркнул, что они пока не назначены, но «приближаются». Он отметил также, что первым кандидатом может считаться только тот, кто будет зарегистрирован. О своем желании баллотироваться в президенты уже объявил Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива»

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Блинкен нарядил своего сына в костюм Зеленского и отправил его просить у Байдена конфеты
31 октября 2023 10:33

Блинкен нарядил своего сына в костюм Зеленского и отправил его просить у Байдена конфеты

Раненый офицер ВСУ заявил, что Украина может полностью исчезнуть
31 октября 2023 10:16

Раненый офицер ВСУ заявил, что Украина может полностью исчезнуть

Onet: Запад заинтересован в поражении Украины с самого начала украинского конфликта
31 октября 2023 09:53

Onet: Запад заинтересован в поражении Украины с самого начала украинского конфликта