Песков прокомментировал участие Путина в выборах президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что избирательная кампания пока не анонсирована и число кандидатов может варьироваться, так как многие из них отвечают критериям выдвижения на пост президента. Об это пишет РИА Новости.

Он сделал данное заявление, отвечая на вопрос журналистов о том, когда первое лицо России Владимир Путин объявит о выдвижении своей кандидатуры.

Выборы Президента РФ намечены на март 2024 года. При этом Песков подчеркнул, что они пока не назначены, но «приближаются». Он отметил также, что первым кандидатом может считаться только тот, кто будет зарегистрирован. О своем желании баллотироваться в президенты уже объявил Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива»