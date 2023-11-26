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Песков прокомментировал слова Стефанчука об ущемлении прав русских

26 ноября 2023 11:05
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с критикой высказываний спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о дискриминации русских, назвав это характерной особенностью киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что такие выпады неприемлемы для нормальной системы государственного управления страной, особенно с учетом того, что в Украине проживает много русских. Он также отметил, что подобные заявления были озвучены и другими представителями украинской власти.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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