Песков прокомментировал разговор офицеров Германии об атаке на Крымский мост

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что Запад непосредственно участвует в конфликте в Украине, отметив, что это подтверждает и обсуждение немецкими военными возможных авиаударов по Крымскому мосту Об этом пишет РИА Новости.

Песков высказал озабоченность тем, что бундесвер обсуждал планы атаки на российскую территорию. Он отметил, что ожидает результаты проверки, которую обещал провести канцлер Германии Олаф Шольц. В то же время Маргарита Симоньян, главред RT, обнародовала текст беседы между германскими офицерами, в которой те обсуждали «бомбардировку Крымского моста». Министр обороны Германии Борис Писториус признался, что часть разговора не была предназначена для публикации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что потребовала от Берлина объяснений.