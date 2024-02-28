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Песков прокомментировал информацию о слежке за президентом РФ Путиным

28 февраля 2024 12:39
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Спецслужбы России осуществляют все меры для обеспечения безопасности президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом информировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость в СМИ США о слежке за людьми из ближнего круга Путина, пишет РИА Новости.

Так, в американском журнале Wired появилась публикация, где говорится, что фирмой PlanetRisk в 2016 году была разработана технология Locomotive, позволяющая осуществлять слежение за смартфонами. И таким образом фирма следила за водителями Владимира Путина.

Песков отметил, что не обладает информацией о компаниях, упоминаемых в статье, а также о том, на чем основаны сами сведения. При этом пресс-секретарь президента РФ напомнил о необходимости всем пользователям смартфонов осознавать факт абсолютной прозрачности данных гаджетов для наблюдения.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

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