Песков призвал не искажать его слова о продолжительности СВО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не искажать его слова о длительности специальной операции, ставшей в итоге, как он утверждает, войной с Западом. Об этом пишет ТАСС.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков...», – отметил Песков.

Он также уточнил, что начавшаяся операция в отношении Украины на самом деле является войной против Запада и НАТО и из-за этого может длиться дольше, но это никак не изменит ее конечные результаты. Песков добавил, что цель операции будет достигнута.