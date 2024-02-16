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Песков призвал не искажать его слова о продолжительности СВО

16 февраля 2024 07:34
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не искажать его слова о длительности специальной операции, ставшей в итоге, как он утверждает, войной с Западом. Об этом пишет ТАСС.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков...», – отметил Песков.

Он также уточнил, что начавшаяся операция в отношении Украины на самом деле является войной против Запада и НАТО и из-за этого может длиться дольше, но это никак не изменит ее конечные результаты. Песков добавил, что цель операции будет достигнута.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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